Il Comune acquista 60 nuovi autobus: "In questi anni flotta dell'Amat interamente rinnovata"

Il Comune acquista 60 nuovi autobus che consentiranno all'Amat di rinnovare la flotta dei mezzi per il trasporto urbano. Nel dettaglio, si tratta di 22 bus da otto metri alimentati a gasolio e altri 38 autobus da 12 metri alimentati a metano.

Il dirigente dell'ufficio Mobilità urbana, Sergio Maneri, ha firmato la determina per procedere all’acquisto: la fornitura sarà assicurata da Industria Italiana Autobus spa, società mista pubblico-provata proprietaria dei marchi Menarinibus e Padane. Il costo di questi autobus ammonta a 17,2 milioni, fondi che il Comune ha incamerato dal Po-Fesr Sicilia 2014-2020.

"E' con grande soddisfazione che possiamo affermare che, negli ultimi anni, il parco autobus in circolazione di Amat è stato interamente rinnovato". A dirlo è l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Giusto Catania, che sottolinea "l'investimento finalizzato a rendere più ecologico il sistema della mobilità urbana". Il problema è che a fronte di un parco mezzi rinnovato, il servizio gestito dalla partecipata del Comune resta carente.

Il sindaco Leoluca Orlando però si dice soddisfatto "della capcaità, avuta in questi anni dall’amministrazione comunale, di intercettare tantissime risorse economiche per migliorare il sistema della mobilità. L’acquisto di nuovi autobus - conclude - è solo un pezzo di una progettualità più ampia: in questo momento, abbiamo la disponibilità di oltre un miliardo di euro per investimenti sul trasporto pubblico di massa".