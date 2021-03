Cinisi, per i residenti compostiere gratis e detrazione del 10% sulla Tari 

Da oggi i residenti di Cinisi che volessero smaltire l’organico in proprio possono ritirare gratuitamente la compostiera al centro comunale di raccolta dei rifiuti. Coloro che lo faranno, come previsto dal regolamento comunale, avranno inoltre uno sconto del 10% sulla Tari. Il contenitore adatto ad accogliere i rifiuti organici durante la loro decomposizione aerobica può essere richiesto anche compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito del Comune. Ad annunciarlo sono l'assessore Francesca La Fata e il sindaco Giangiacomo Palazzolo.

Scarica il modulo

Hanno diritto a ritirare la compostiera i residenti proprietari o affittuari di un'abitazione munita di un orto, un giardino o comunque di un luogo dove è possibile utilizzare il compost prodotto. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare dei controlli per verificare la sussistenza dei requisiti fondamentali per avere la riduzione della tassa sui rifiuti. "Naturalmente per le utenze che si doteranno di compostiera - dichiarano l'assessore Francesca La Fata e il sindaco Giangiacomo Palazzolo - non sarà più effettuato il ritiro dell’organico. Continuiamo a lavorare - concludono - per una Cinisi sempre più... ecologica!".