Tanti auguri nonna Vincenza, Terrasini festeggia la "sua" centenaria

Vincenza Biondo è la più longeva della sua famiglia. Vedova dal 2002 e grande amante dei proverbi siciliani, non perde occasione per lavorare all'uncinetto. Anche il sindaco Giosué Maniaci le ha fatto visita a casa per portarle un piccolo regalo