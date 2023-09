Pantelleria, dopo una lite cosparge di benzina la compagna e le dà fuoco: fermato operaio palermitano

Hanno litigato mentre si trovavano in casa, come già accaduto altre volte in passato, forse per una questione di gelosia. E così lui sarebbe uscito, avrebbe recuperato una bottiglia di benzina per poi cospargerla con il liquido infiammabile e darle fuoco. Si trova in gravissime condizioni una donna di 48 anni che è stata trasferita in elicottero da Pantelleria a Palermo per essere ricoverata nel Centro grandi ustioni del Civico. Nello stesso ospedale, me nel reparto detenuti, il compagno Onofrio Bronzolino, operaio palermitano di 52 anni, fermato dai carabinieri su decisione della Procura con l’accusa di tentato omicidio aggravato e incendio doloso. Sull'episodio indagano i militari della stazione dell'isola e della Compagnia di Trapani.

Bronzolino e la donna, entrambi separati dai rispettivi coniugi, si frequentavano da oltre due anni e avevano una relazione a volte travagliata ma stabile. Da tempo convivevano in un appartamento in via Maggiuluvedi, teatro della tragedia che si è consumata ieri sera. Erano all’incirca le 21. I due si trovavano in casa e stavano discutendo animatamente, secondo una prima ricostruzione, per un saluto che la donna avrebbe rivolto a un conoscente, marito di un’amica. La situazione sarebbe degenerata e il 52enne sarebbe uscito per fare rientro pochi minuti dopo. Bronzolino infatti avrebbe recuperato una bottiglia piena di benzina poi recuperata dai militari, l’avrebbe cosparsa sulla compagna e avrebbe appiccato le fiamme.

La donna, dipendente di una struttura alberghiera dell’isola, in una frazione di secondo sarebbe stata avvolta dalle fiamme ma ciononostante avrebbe avuto la lucidità di correre verso il bagno per cercare di spegnere le fiamme sotto la doccia. Bronzolino sarebbe quindi fuggito, sarebbe salito a bordo della sua auto per tentare la fuga. Secondo quanto ricostruito sarebbe arrivato sino al centro, sfondando pure le transenne dell'area pedonale, prima di tornare nei pressi dell’abitazione dove è stato infine bloccato dai carabinieri. La 48enne, dopo i primi soccorsi, è stata trasferita a bordo di un elicottero del 118 nel centro specializzato di Palermo con gravi ustioni sul 70% della superficie corporea.

Anche Bronzolino ha riportato ustioni alle braccia e al viso ma dopo una nottata sott'osservazione i medici avrebbero escluso il rischio della cecità. Per lui una prognosi di 20 giorni. Terminate le prime cure l’indagato resterà nel reparto detenuti in attesa che si riprenda e che la Procura disponga l’eventuale trasferimento in carcere. Bronzolino è un operaio edile che in passato era andato a lavorare più volte a Pantelleria prima di trasferirsi definitivamente nell'isola. A parte due piccoli precedenti, risalenti alla fine degli anni Ottanta, l'uomo aveva ripulito la sua fedina penale. Da due anni si frequentava con la 48enne e in altre occasioni aveva manifestato la sua gelosia, ma non risulterebbero precedenti interventi dei carabinieri per liti domestiche o altro.