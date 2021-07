Via il segreto da un'altra audizione di Falcone in Antimafia, Morra: "Emergono dettagli su omicidio Mattarella"

Martedì potrà essere divulgato il verbale, finora secretato, di una seduta della commissione Antimafia del '90 durante la quale venne sentito l'allora pm di Palermo Giovanni Falcone. Lo annuncia il presidente della commissione, Nicola Morra, spiegando che la richiesta di desecretare il verbale era arrivata dall'Associazione dei cittadini contro le mafie e la corruzione.

"Una scelta doverosa la mia, in linea con l'operazione di trasparenza che ho avviato in commissione Antimafia", spiega Morra su Facebook. "Si tratta - sottolinea - di un'audizione importante, da cui emergono nuovi importanti dettagli sull'omicidio Mattarella. Non solo. Nel 1990, nelle sue dichiarazioni alla commissione Antimafia, Falcone avrebbe riferito di 'una centrale unica degli appalti', con valenza sull’intero territorio nazionale".

Morra ricorda poi: "Due anni fa, in qualità di presidente della commissione Antimafia, ho deciso di promuovere la desecretazione di tutti i documenti dal 1963 al 2001. Un’operazione di trasparenza enorme, che ha richiesto un grande lavoro degli uffici, grazie alla quale sono emersi documenti molto importanti, fra i quali alcune drammatiche e ironiche dichiarazioni di Paolo Borsellino sull’abbandono da parte dello Stato dei giudici impegnati nella lotta contro la mafia. Il lavoro di desecretazione è lungo e minuzioso ed è tuttora in corso. L'Associazione dei cittadini contro la mafia e la corruzione mi ha chiesto di rendere noto, in particolare, il verbale di una seduta del giugno 1990 della commissione Antimafia cui prese parte l'allora pm di Palermo, Giovanni Falcone. Ritengo questa richiesta meritevole di condivisione e ne ho disposto l'inserimento nell'ordine del giorno del prossimo Ufficio di Presidenza per la procedura di desecretazione".