Depuratori e fogne, il bilancio del commissario uscente dopo le polemiche: "Ottimi risultati a Palermo"

E' tempo di bilanci per Maurizio Giugni, ordinario di costruzioni idrauliche nell’Università Federico II di Napoli, che nell'ultimo triennio ha giudato la struttura commissariale per la depurazione delle acque. Giugni rivendica i risultati ottenuti - "circa il 60% degli interventi è stato attuato - illustra in una lunga nota la sua relazione di fine mandato. Lo fa in un momento in cui non si è ancora spenta l'eco delle polemiche innescata dal governatore Renato Schifani dopo la nomina da parte del governo nazionale della nuova terna guidata da Fabio Fatuzzo e composta anche da Toto Cordaro e Antonino Daffinà.

Una polemica che ha portato a uno scontro tutto interno alla coalizione di centrodestra, con Schifani e Forza Italia da una parte (eccetto Gianfranco Miccichè) e Fratelli d'Italia, sostenuta da una parte dei partiti alleati come Dc, Lega, Mpa. Tutto è cominciato perché Schifani ha messo in discussione la competenza di Fatuzzo e degli altri due vice commissari (Cordaro e Daffinà) - "non presentano alcuna preparazione specifica" - nominati in quota Fratelli d'Italia, che hanno preso il posto di Giugni ("Dotato di altissima competenza", ha sottolineato Schifani e degli altri due ex componenti (Riccardo Costanza e Stefano Vaccari).

Polemiche a parte, Giugni si concentra sulle opere fatte e su quelle avviate ma da portare a termine. Il grosso degli interventi necessari a superare le procedure d'infrazione dell'Ue è stato eseguito in Sicilia, dove sono stati completati 13 interventi e avviati 22 cantieri dal valore complessivo di oltre 250 milioni di euro. "Complessivamente sino ad oggi in Sicilia sono stati impegnati circa 700 milioni di euro, aprendo importanti cantieri come quelli del collettore sud orientale di Palermo e dell’adeguamento e potenziamento dei depuratori di Palermo, Castelvetrano, Gela, Furnari, Patti, Campobello di Mazara, Sciacca, del nuovo depuratore di Agrigento e Favara nonché di numerose reti fognarie, come quelle di Agrigento, Palermo, Porto Empedocle, Mazara del Vallo, Marsala, Sciacca e Ribera", afferma Giugni.

Inoltre, sono in corso, da parte della centrale di committenza Invitalia, 4 procedure di gara per l’affidamento dei lavori del depuratore di Niscemi, l’adeguamento del depuratore di Ragusa e di Capo D’Orlando e un lotto fognario dell’agglomerato consortile di Misterbianco per un valore complessivo di oltre 100 milioni di euro.

"La messa in esercizio delle opere completate, come le reti fognarie di Palermo, e i risultati ampiamente soddisfacenti dei cicli di trattamento, come quelli dei depuratori di Cefalù e Trabia, hanno anche permesso una riduzione degli abitanti equivalenti coinvolti e di conseguenza una diminuzione della sanzione comunitaria a carico dell’Italia per l’inadempimento alla direttiva Acque". Risultati raggiunti nonostante, sottolinea Giugni, "in molti casi si siano registrati rallentamenti dovuti ai tempi di ottenimento dei pareri ambientali, non derogabili dalla struttura commissariale, come i Paur del depuratore di Palermo e di Messina, rilasciati dall'assessorato Ambiente della Sicilia dopo circa un anno e mezzo".