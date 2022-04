Ponte Oreto, la Lega chiede il commissariamento: "Nelle casse del Comune 4 milioni di fondi, sbloccare i lavori" 

Commissariare il ponte Oreto per realizzare i lavori di consolidamento. Ad avanzare la richiesta sono Igor Gelarda, capogruppo Lega-Prima l'Italia e Giuliana Sgroi, referente dipartimento Famiglia Lega Palermo. "Nelle casse del Comune ci sono - affermano i due componenti della Lega - quattro milioni di euro di fondi stanziati dal Cipe nel 2010. Ma per ben 12 anni tutto è rimasto in un cassetto. Tutto tace a Palazzo delle Aquile e il ponte resta abbandonato a se stesso, con un rimpallo di competenze vergognoso".

Dall'aprile dell’anno scorso è in vigore una ordinanza che ha imposto divieti per bus e camion ed è interdetto pure il transito dei pedoni nei marciapiedi. "A settembre scorso - continuano Gelarda e Sgroi - l’ingegnere Martelli, del Comune, ha inviato gli elaborati tecnici per il progetto di consolidamento alla Giunta comunale, che con tutta calma, dopo appena 5 mesi li ha approvati. Insomma il progetto c’è, i soldi ci sono ma sul ponte Oreto non si muove nulla, perché manca la volontà di accelerare su quelle opere infrastrutturali strategiche per la città".

Per stanziare le somme è necessario approvare il bilancio e il piano triennale delle opere pubbliche. "Per evitare di perdere ancora tempo, la nostra proposta - concludono Gelarda e Sgroi - è quella di commissariare il ponte Oreto, esattamente come è stato fatto con il Ponte Corleone. Per potere proseguire con procedure più snelle e veloci e mettere fine a questi decenni di vergogne sul ponte Oreto”.