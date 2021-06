Depurazione delle acque, criticità nel sistema di gestione: il giudice commissaria l’Amap

Commissariato il "servizio ambiente e depurazione" dell’Amap. I carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale del Centro anticrimine natura di Palermo hanno notificato un’ordinanza di commissariamento giudiziale disposto dal gip Piergiorgio Morosini nei confronti della società partecipata del Comune per alcune "possibili criticità nella gestione tecnico-operativa dei depuratori delle acque reflue urbane - si legge in una nota del Comando provinciale - di Acqua dei Corsari a Palermo e dei comuni di Balestrate, Carini e Trappeto".

La decisione del giudice è stata presa al termine delle indagini eseguite dai carabinieri forestali e dalla stazione di Balestrate per un presunto danno ambientale legato all’inquinamento dovuto ai fanghi di depurazione. Per risolvere la questione, in attesa di ulteriori novità, il giudice ha nominato quale commissario giudiziale Luigi Librici, laureato in chimica e direttore dell’Arpa fino al 2015. I procuratori Andrea Fusco e Bruno Brucoli, titolari del fascicolo, avevano chiesto il commissariamento dell'intera azienda mentre il gip ha limitato il raggio d'azione al servizio specifico.