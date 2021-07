VIDEO | Accessi contingentati per la commemorazione, momenti di tensione in via D'Amelio

Come ogni anno la strada è stata chiusa per gli appuntamenti organizzati in memoria del giudice Paolo Borsellino e delle altre vittime del strage. Tra quelli che si trovavano al di qua del cordone di polizia c'era un uomo, con la maglietta del comitato Scorta civica, scambiato dalle forze dell'ordine per uno che cercava di "imbucarsi" per il minuto di silenzio. "Sono qui dalle 8 di stamattina", urla agli agenti