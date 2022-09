La strada sbarrata, l'arrivo dei killer, gli spari: 43 anni dopo Palermo non dimentica Terranova e Mancuso

Questa mattina, in via De Amicis, anche il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del giudice Cesare Terranova, ucciso 43 anni fa in un agguato mafioso nel quale è rimasto vittima anche il suo agente di scorta, il maresciallo di polizia Lenin Mancuso.

Quella mattina del 25 settembre 1979 una scorta arrivò sotto casa di Terranova - in via De Amicis - per condurlo a lavoro. Il giudice si mise alla guida dell'auto con accanto a lui, come sempre, il maresciallo della polizia Mancuso. Imboccata una strada secondaria, la trovarono chiusa con una transenna, in quel momento sbucarono alcuni killer che aprirono il fuoco. Il giudice fece soltanto in tempo a ingranare la retromarcia nel tentativo di sottrarsi ai colpi, mentre il maresciallo Mancuso tentò con la sua Beretta di reagire, ma entrambi furono raggiunti dai proiettili.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio a Terranova e Mancuso. Una volta uscito dal seggio della scuola Piazzi di Palermo, dove ha votato alle 8.45, il Capo dello Stato si è fermato per pochi minuti, da solo, davanti alla lapide dedicata al giudice che si trova proprio davanti alla scuola.

Queste le parole di Lagalla: “Palermo non dimentica l’impegno di due uomini dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata, come dimostra anche l’affresco di memoria, rappresentato dal murale che campeggia qui in via De Amicis, nella facciata dell’istituto Giovanni XXIII-Piazzi, e che ritrae insieme il giudice Terranova e l’agente Mancuso. È profonda la gratitudine nei confronti di Cesare Terranova, magistrato che ha dedicato la sua vita al contrasto alla mafia, sia nella sua attività professionale, sia in quella da parlamentare, quando non ha mancato di evidenziare puntualmente i rapporti tra mafia e politica in un periodo durante il quale certi collegamenti restavano nell’ombra o, addirittura, venivano negati".