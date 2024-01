Primo anniversario della morte di Biagio Conte, divieti di sosta nella zona di via Decollati

L’ufficio Traffico del Comune ha emesso un’ordinanza con la quale vengono disposti alcuni provvedimenti in occasione della commemorazione di Biagio Conte, a un anno dalla sua morte.

Nel dettaglio, per domani, 12 gennaio, dalle 7 alle 24 sono previsti divieti di sosta: in piazza Decollati; in via Decollati, nel tratto da via Oreto a corso dei Mille; in via Bergamo, tra via Agostino Gallo e via Oreto; in via Oreto, tra via Bergamo e via Luigi Manfredi (direzione via Stazzone, lato destro) e tra via Decollati e via Mario Orso Corbino. (L'ordinanza completa).