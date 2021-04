Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Pio La Torre, 39 anni dopo: Orlando e gli studenti puliscono la lapide

In via Li Muli questa mattina la cerimonia per l'anniversario dell'uccisione del politico e sindacalista palermitano e del suo autista Rosario Di Salvo