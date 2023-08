VIDEO | Paolo Giaccone, il medico eroe ucciso per aver detto "no" alla mafia: una ferita lunga 41 anni

La cerimonia di commemorazione al Policlinico. Procaccianti: "Tragico occuparmi della sua autopsia, fu come una carezza". Tra i presenti, insieme al rettore Midiri, anche il sindaco Lagalla: "Ho dato con lui il mio ultimo esame all'università, non ero preparatissimo, ma fu clemente e mi diede 28"

Ricordato Paolo Giaccone, il medico eroe ucciso per aver detto "no" alla mafia. La cerimonia di commemorazione al Policlinico davanti alla lapide intitolata al professore, nel quarantunesimo anniversario dell'uccisione del medico legale che si rifiutò di aggiustare una perizia su richiesta dei boss.

Il ricordo di Paolo Procaccianti, medico legale che fu allievo del professore Giaccone. "Ricordo con piacere che ogni mattina mi lasciava una copia delle sue perizie sul tavolo. Quanti sorrisi e soddisfazioni quando raggiungevamo obiettivi importanti nella ricerca scientifica. Dovermi occupare della sua autopsia fu uno dei momenti più tragici della mia vita. La facemmo come una carezza".

“Paolo Giaccone - dice il commissario del Policlinico Maurizio Montalbano - rappresenta un punto di riferimento straordinario e importante della società civile che non si piega a compromessi di alcun tipo nello svolgimento della propria attività. Tutti i delitti di mafia sono esecrabili, ma l’omicidio di un professionista, di un professore di medicina legale incaricato di una perizia, non un magistrato o un appartenente alle forze dell'ordine, assume connotazioni peggiori. Giaccone, civil servant che ha posto la sua competenza e la sua professionalità al servizio della collettività, è un esempio di grandissimo valore etico. Un uomo divenuto eroe per la sua correttezza e onestà intellettuale”.

Il ricordo del sindaco Roberto Lagalla. "Ho dato con lui il mio ultimo esame all'università, non ero preparatissimo, ma fu clemente e mi diede 28. A quarantuno anni dalla scomparsa, resta vivo il ricordo della figura di Paolo Giaccone, medico che ha sempre portato avanti il proprio mestiere con grande senso del dovere e che, davanti alla minaccia mafiosa, ha scelto la via del coraggio e della rettitudine. Per questa ragione, la sua condotta morale resta una significativa testimonianza di integrità e onestà intellettuale da trasferire alle giovani generazioni".

A fargli eco anche il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione Antimafia. “La morte di Paolo Giaccone - dice - è un evento che ha segnato la storia di tanti studenti dell’università di Palermo e non solo. Un uomo che non si è fatto condizionare e che ebbe il coraggio di dire no alla mafia, costituendo un monito e un esempio per le future generazioni. Oggi nella mia veste di componente della commissione antimafia, non posso che rivendicare l’importanza che la conoscenza riveste nel formare gli uomini e i professionisti di domani. Senza cultura non c’è libertà, non c’è scelta, ebbe a dire Paolo Crepet nel suo libro “La gioia di educare”.