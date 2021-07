Come ogni anno, a pochi passi dall'albero di ulivo diventato simbolo, nell'ora della strage sono stati scanditi i nomi di Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Presente anche il segretario del Pd Enrico Letta, ma anche tanta gente da ogni parte d'Italia

VIDEO | Il tempo non cancella le ferite, ore 16.58: in via D'Amelio gli applausi dopo il minuto di silenzio