Boris Giuliano ucciso 43 anni fa, il vicesindaco Varchi: "Fu un investigatore acuto"

Questa mattina, in via Francesco Paolo Di Blasi, il vicesindaco Carolina Varchi ha partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione comunale alla cerimonia commemorativa del capo della Squadra mobile di Palermo, Boris Giuliano, ucciso dalla mafia il 21 luglio 1979. Insieme alle più alte cariche civili e militari della Città, erano presenti anche i familiari di Giuliano.

"Boris Giuliano - ha detto il vice sindaco Varchi - fu un investigatore acuto che con i suoi metodi innovativi seppe imprimere svolte importanti a indagini che hanno consentito di assestare un duro colpo alla criminalità organizzata. Per noi è un dovere ricordarlo e fare decoro del suo operato. Il Comune di Palermo si batterà per affermare la legalità in ogni segmento della pubblica amministrazione".