Quel (doppio) 6 agosto maledetto: quando la mafia eliminò Costa, Cassarà e Antiochia

Tre omicidi eccellenti, una coincidenza sinistra. Nel calendario della polizia il 6 agosto è una delle date più significative, cerchiata in rosso, perché marchiata dal sangue. Uomini trucidamente assassinati, in circostanze diverse ma, tutti nello stesso periodo dell’anno, seppur in anni distinti, da mano mafiosa.

Palermo questa mattina ha ricordato il vicequestore Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia, uccisi il 6 agosto 1985 e il Procuratore della Repubblica, Gaetano Costa, assassinato dalla mafia il 6 agosto 1980, mentre sfogliava dei libri su una bancarella, in un marciapiede di via Cavour, a due passi da casa sua, freddato da tre colpi di pistola sparatigli alle spalle da due killer in moto.

E in occasione dell'anniversario della sua uccisione, il sindaco Roberto Lagalla ha ricordato con queste parole il Procuratore morto 43 anni fa: "Magistrato lungimirante, Gaetano Costa intuì l’evoluzione del pericoloso potere di Cosa nostra all’interno delle istituzioni - ha sottolineato il primo cittadino -. Per questo e per essere stato un esemplare servitore dello Stato, ancora oggi ne viene ricordato il valore dalle istituzioni e da quanti continuano ad alimentare la lotta contro la criminalità organizzata nel nostro territorio. Per ricordare nel migliore dei modi il giudice Costa, in questo anniversario l’amministrazione ha finalmente assolto anche al dovere di sostituire la lapide, dove per la prima volta si legge che questa strage è avvenuta per mano mafiosa".

Lagalla ha ricordato anche Cassarà e Antiochia: "Nel 38° anniversario dell’uccisione del vicequestore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, assassinati per mano mafiosa - ha detto il sindaco - è viva ancora la memoria del loro operato e della loro lealtà verso lo Stato. Cassarà ebbe un ruolo investigativo di primo piano nell'istruzione del Maxiprocesso e, per questa ragione, rimane nel tempo un esempio per gli uomini delle forze dell’ordine che lavorano ogni giorno con coraggio per la legalità".