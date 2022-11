I capelli, gli spari, la morte: quei carabinieri uccisi da 6 uomini che avevano appena rubato un carro

Sì è svolta oggi a Bagheria la cerimonia commemorativa del 73° anniversario dell’eccidio del maresciallo capo Salvatore Messina e dell’appuntato Francesco Butifar, rispettivamente medaglia di bronzo e d’argento al valor militare alla Memoria, deceduti il 28 novembre 1949 a Bagheria a seguito di un conflitto a fuoco.

"Alle 10.30, in piazza Trabia, alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari - si legge in una nota diramata dai carabinieri - è stata deposta una corona d’alloro dinanzi alla lapide che ricorda i due caduti e il loro estremo sacrificio. Un esempio lodevole sul quale i carabinieri di ogni grado improntano il loro quotidiano impegno al servizio della comunità".

I fatti

I fatti risalgono al 28 novembre 1949. Sembrava una mattina identiche a tante altre. Alle 10.30 in punto il comandante della stazione dei carabinieri di Bagheria Alta, il maresciallo capo Salvatore Messina, entra in una stalla: insieme all'appuntato Francesco Butinar sta indagando su un carro agricolo appena rubato. Siamo in via Truden, a Bagheria.

Dentro la stalla i carabinieri sorprendono sei uomini. Uno di loro sta tagliando i capelli a un altro. Il maresciallo decide di procedere all'identificazione delle 6 persone, lasciando l’appuntato Butifar a guardia, sull’ingresso. Nel corso delle operazioni il maresciallo si accorge della presenza di una pistola lasciata su una cassa vuota e se ne impossessa. A questo punto, uno della banda estrae una pistola dalla cintola e colpisce Salvatore Messina. Cadendo, in un tentativo estremo, il maresciallo cerca di estrarre la propria pistola d’ordinanza, ma viene nuovamente colpito. A morte questa volta.

Nello stesso istante altri malviventi feriscono anche l'appuntato Butifar che, tuttavia, riusce a trascinarsi dietro un riparo dal quale risponde al fuoco, colpendo uno della banda. A questo punto tenta anche di inseguire per strada i malviventi, che nel frattempo sono usciti all'esterno, abbattendosi a terra dopo pochi metri, privo di forze. Soccorso da un collega, viene poi trasportato presso nell'ospedale militare di Palermo dove, tuttavia, arriva già morto.