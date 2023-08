"Libero" di nome e di fatto, Palermo ricorda Grassi a 32 anni dall'omicidio

Con il tradizionale appuntamento delle 7.45 in via Alfieri, all'ora e nel luogo in cui venne ucciso, è iniziata la commemorazione di Libero Grassi, l'imprenditore che denunciando anche pubblicamente i suoi estorsori, diede il via a una rivoluzione culturale nella lotta contro il racket. E che pagò a caro prezzo, venendo assassinato sotto casa il 29 agosto del 1991. Sono diverse le iniziative previste per oggi, a 32 anni dall'omicidio, organizzate soprattutto dal comitato Addiopizzo.

Nel pomeriggio alle 15.30, alla Cala, nel Polo Lega Navale, è in programma la VII edizione di "Vela per l'inclusione sociale": bimbi della Kalsa e del Cep e gli educatori di Addiopizzo e del centro aggregativo San Giovanni Apostolo-Cep saliranno a bordo delle imbarcazioni dei soci della Lega Navale Italiana, tra cui Azimut, la barca a vela a due alberi di oltre 12 metri, sequestrata dalla guardia di finanza. Lo scopo è favorire l'inclusione sociale.

Alle 19, all'Ecomuseo Mare Memoria Viva di Sant'Erasmo, l'associazione "Parco Libero" promuoverà un momento di dibattito sull'area intitolata a Libero Grassi ad Acqua dei Corsari che da troppi anni versa in stato di abbandono e degrado mentre restano arenati nelle pastoie della burocrazia comunale e regionale gli interventi di bonifica necessari per la restituzione alla pubblica fruizione di uno degli spazi simbolo del "sacco" di Palermo.

Il ricordo di Libero Grassi

"I progressi nella lotta al 'pizzo' sono la prova che il sangue di Libero Grassi, che aveva osato sfidare un sistema fatto di omertà e accettazione dell'illegalità, non è stato versato invano, 32 anni fa", dice il presidente della Regione Renato Schifani. "Il suo insegnamento e il suo esempio - aggiunge - continuano a vivere in tutti coloro che lottano ogni giorno, forti del sostegno delle istituzioni, per un'economia libera dalle intollerabili pressioni di organizzazioni criminali che non hanno, e mai potranno avere, alcun diritto sul frutto del lavoro onesto degli imprenditori".