Vigile del fuoco morto nel crollo di via Pagano: "Eroe normale, esempio di legalità"

Ventitrè anni fa Giuseppe Siciliano, caposquadra dei vigili del fuoco, moriva mentre tentava di salvare alcune persone rimaste intrappolate nel crollo di una palazzina in via Giuseppe Pagano. Insieme a lui, insignito della Medaglia d’Argento al valor civile e del riconoscimento di Vittima del dovere, morirono anche i suoi suoceri Maria Gugliotta e Salvatore Finocchio. Per ricordare il suo sacrificio questa mattina nella villetta a lui intitolata nel 2016 si è svolta una cerimonia commemorativa.

"Fare memoria - ha dichiarato l'assessore Cinzia Mantegna - richiama tutti a condividere il valore che il vigile del fuoco Giuseppe Siciliano ha testimoniato con l'impegno manifestato per aiutare la famiglia, che insieme a lui è rimasta vittima del crollo. La vicinanza di tutta l'Amministrazione alla moglie e alla famiglia tutta che ha perso un valoroso uomo". Anche Orlando ha voluto ricordare quello che ha definito "un eroe normale".

Facendo il proprio dovere ha vissuto una tragedia, mettendo insieme gli affetti familiari con la sua professionalità. A Giuseppe Siciliano, che considero vittima dell'illegalità, di quel sacco di Palermo voluto dal sistema politico mafioso che governava la città e che ha causato moltissimi morti, l'Amministrazione comunale ha dedicato negli anni scorsi una targa e uno spazio pubblico completamente recuperato perché la sua figura rappresenta un forte esempio di legalità, senso del dovere e difesa del diritto alla vita".