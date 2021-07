Palermo ricorda il funzionario della Regione Filippo Basile: "Ucciso per la sua integrità morale"

E' stato ricordato stamattina, a 22 anni dal suo omicidio, Filippo Basile, il capo del personale dell’assessorato all’Agricoltura ucciso il 5 luglio del 1999. Il funzionario venne colpito a morte in pieno giorno, a poca distanza dall'assessorato, con tre colpi di pistola. Mandante del delitto Nino Sprio, già condannato per truffa e licenziato dopo il procedimento nato per inuput di Filippo Basile.

"E' è doveroso ricordare la figura di Filippo Basile, esempio di integrità morale, trasparenza ed onestà, che ha sempre operato nell'interesse della collettività e contro ogni malaffare e interesse criminale. Per questo, oggi tutta l'amministrazione comunale si stringe vicino ai parenti e agli amici", ha detto il vicesindaco Fabio Giambrone partecipando alla commemorazione.