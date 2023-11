VIDEO | Commemorazione defunti, foto e selfie con Lagalla ai Rotoli: "Finalmente restituito decoro a questo luogo"

Dopo la messa in suffragio dei caduti, il sindaco e l'assessore Totò Orlando hanno fatto il bilancio di un anno di attività per superare l'emergenza al camposanto di Vergine Maria. L'appello dell'arcivescovo: "Quello di oggi sia un monito per custodire al meglio i cimiteri, preghiamo affinché non ci siano altri morti per le guerre"