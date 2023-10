Commemorazione defunti, come cambia la viabilità nei dintorni di Rotoli, Sant'Orsola e Santa Maria di Gesù

Cambia la viabilità nei dintorni dei cimiteri cittadini in occasione della commemorazione dei defunti. Lo ha stabilito il Comune con una serie di ordinanze emanate dall'ufficio Traffico, che saranno in vigore domani (mercoledì 1 novembre) e giovedì (2 novembre), dalle 7 alle 17.

Per quanto riguarda il cimitero dei Rotoli, nelle vie Belmonte, Papa Sergio I, Vergine Maria e Bordonaro, verrà istituito il senso unico di marcia per tutti i veicoli, compresi gli autobus, in direzione di Vergine Maria. Dal cimitero, per il ritorno in città si dovrà percorrere l'Addaura, lungomare Cristoforo Colombo e rientrare da Valdesi.

Per raggiungere il cimitero di Sant’Orsola, nelle vie Del Vespro e Parlavecchio, sarà in vigore il senso unico di marcia in direzione di via Tricomi. Consentita la circolazione dei bus Amat e dei veicoli delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza.

Nell’area limitrofa al cimitero di Santa Maria di Gesù, ci sarà il senso unico di marcia nelle vie Brasca (nel tratto compreso tra piazza Maredolce e via Santa Maria di Gesù) e Santa Maria di Gesù (nel tratto compreso tra via Falsomiele e viale Regione Siciliana). Senso unico di marcia nel tratto compreso tra le vie Falsomiele e Regione Siciliana.