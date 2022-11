Nel giorno della commemorazione dei Defunti è forte la disperazione dei parenti: sono ancora 1.100 le salme senza sepoltura. I bagni sono rotti e un'anziana non riesce a raggiungere la lapide del marito per la sospensione del servizio navetta, così il sindaco la fa salire nella sua auto: "Ci auguriamo che tra un anno le cose siano migliorate"

VIDEO | Chi non trova la bara in deposito, chi va via per i cattivi odori: "Rotoli, il cimitero della vergogna"