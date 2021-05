Memorial day 2021, il Sap organizza l'edizione numero 29 de "Il cammino della memoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Come è ormai consueto da diversi anni la segreteria nazionale del Sap, il Sindacato autonomo di polizia, nel mese di maggio organizza in tutto il Paese il “Memorial day”, una importantissima ricorrenza che mira alla commemorazione di tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni altra forma di criminalità.

Il ricordo di chi ha versato il sangue innocente di tanti eroi che si sono immolati per i nostri valori. Uomini in divisa e servitori dello Stato ma anche giornalisti, imprenditori, religiosi, politici, semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività. Il Memorial day, vuole esaltare i valori della verità e della giustizia che rappresentano veri e propri pilastri sui quali si basano le fondamenta della nostra società civile.

In quest’ottica anche quest’anno la segreteria provinciale in occasione di questo importantissimo appuntamento, il 13 maggio 2021 parteciperà attivamente alla manifestazione nazionale con l’organizzazione di una camminata podistica itinerante che si svilupperà attraverso un percorso cittadino che segnerà alcuni luoghi celebrativi nei in cui saranno ricordati servitori dello Stato come il giudice Giovanni Falcone, il generale Carlo Alberto dalla Chiesa, il capo della squadra mobile Boris Giuliano, l’agente Calogero Zucchetto, l’imprenditore Libero Grassi. Nei luoghi interessati, saranno deposte corone e cuscini di fiori.

La manifestazione, terminerà nell’atrio della Squadra Mobile della Questura di Palermo dove sarà deposta una corona in ricordo di tutti coloro che sono caduti e dove avrà luogo un breve momento di preghiera in loro suffragio con la presenza del cappellano padre Massimiliano Purpura, dei rappresentanti nazionali, regionali e provinciali del Sindacato autonomo di polizia, il questore di Palermo. Giova rappresentare che la camminata podistica che vedrà la partecipazione di 5-6 atleti, di cui uno munito di fiaccola, e il momento di preghiera finale saranno svolti nel rispetto di tutte le prescrizioni e regole legate all’attuale situazione pandemica circa l’utilizzo dei mezzi di protezione individuale nonché il distanziamento sociale.

Il motto di quest’anno è: “Per non dimenticare, per non dimenticarli… affinché non vada vanificato l’estremo sacrificio dei tanti che hanno pagato con la vita l’impegno per la difesa dei più alti valori di giustizia e libertà”.

Itinerario della giornata:

- ore 17 partenza da via Di Blasi dove sarà ricordato il capo della Squadra Mobile di Palermo Boris Giuliano;

- ore 17,30 via Alfieri, luogo in cui è caduto l’imprenditore Libero Grassi; - ore 18 via Notarbartolo, dove sarà ricordato il giudice Giovanni Falcone innanzi all’Albero e, poco più distante nel largo degli Abeti, l’agente della polizia di Stato Calogero Zucchetto; - ore 18,40 attraverso via Libertà si raggiungerà via Isidoro Carini dove sarà ricordato il generale Carlo Alberto dalla Chiesa;

- ore 19,30 si raggiungerà infine la squadra mobile di Palermo dove avrà luogo la fiaccolata la commemorazione e il momento di preghiera.