Ucciso con un colpo di pistola per sventare una rapina, omaggio al carabiniere Di Bonaventura

Aveva appena vent’anni e quel maledetto giorno, nel momento in cui si trovava in un’agenzia di viaggi di via Emerico Amari per prenotare un biglietto che l’avrebbe riportato a Roma dalla sua famiglia, era anche libero dal servizio. Improvvisamente entrarono due rapinatori armati che, dopo una colluttazione, furono costretti a fuggire. Ma prima di farlo uno dei due aprì il fuoco colpendo alle spalle e uccidendo il giovane militare. E’ stata deposta oggi, a 36 anni dalla tragedia, una corona di alloro all’interno della caserma Calatafimi-Dalla Chiesa in memoria del carabiniere ausiliario Stefano Di Bonaventura, morto nel tentativo di sventare il colpo e per questo decorato con la medaglia d’oro al valore militare alla memoria.

Alla cerimonia di questa mattina erano presenti il comandante della legione carabinieri Sicilia, Rosario Castello, varie autorità civili e militari nonché una delegazione di studenti della scuola elementare e media Lombardo Radice, plesso Verga, del quartiere Ballarò. L’evento di oggi è servito a rendere "onore al sacrificio del giovane carabiniere ausiliario, nato a Roma il 17 agosto 1966, all’epoca dei fatti appena ventenne, ucciso il 13 ottobre del 1986", spiegano dal Comando provinciale che ha ricostruito quanto accaduto quel lunedì pomeriggio.

"Erano le 17.20 quando due individui, armati di pistola, facevano irruzione all’interno dell’agenzia di viaggi Sicantur allo scopo di perpetrarvi una rapina. Il carabiniere Di Bonaventura, che si trovava in agenzia per prenotare un biglietto aereo che lo avrebbe portato a Roma tra gli affetti dei suoi cari, libero dal servizio e in abiti civili, reagiva con determinazione e coraggio ai rapinatori armati di pistola che avevano fatto irruzione, affrontando da solo i malviventi. Al termine di una violenta colluttazione, i malviventi erano ormai costretti alla resa, quando uno di loro non esitava codardamente a colpirlo con un proiettile di pistola alle spalle. Benché ferito e quasi esanime, Di Bonaventura, facendo appello alle sue ultime forze che di lì a poco l’avrebbero abbandonato per sempre, si poneva all’inseguimento dei rapinatori facendo fuoco con l’arma in dotazione nel disperato tentativo di riuscire a bloccarli, successivamente accasciandosi al suolo morendo sul posto".

Al termine della cerimonia gli studenti hanno assistito all’esecuzione di alcuni brani musicali eseguiti dalla Fanfara del 12° Reggimento carabinieri Sicilia, hanno visitato una mostra statica di mezzi in dotazione al suddetto reparto ed assistito ad una esibizione di un’unità cinofila del Nucleo carabinieri cinofili di Palermo Villagrazia e di un’unità di artificieri del Comando provinciale di Palermo, allestita nel piazzale del 12° Reggimento, ed infine visitato la "Sala della Memoria", diretta dal generale di brigata in congedo Michele Di Martino, un ampio spazio espositivo dedicato alla storia dell’Arma in Sicilia.