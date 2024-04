Le scuole ricordano Pio La Torre e Rosario Di Salvo, Mattarella loda il progetto antimafia del Centro studi

Sono stati i giovani i protagonisti indiscussi del 42esimo anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, organizzato anche quest’anno dal Centro studi Pio La Torre nell’aula magna Margherita De Simone del dipartimento di Architettura dell'Unversità. Ed è la terza D dell'istituto superiore Failla Tedaldi di Castelbuono a vincere la prima edizione del premio dedicato al giornalista Angelo Meli, morto a settembre scorso e vicino al Centro studi. Una mattinata, moderata dalla giornalista Giuseppina Tesauro, da sempre vicina al Centro Pio la Torre, che ha regalato numerosi momenti di commozione, affidati al racconto di testimoni come Franco e Tiziana, i figli di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, uccisi dalla mafia il 30 aprile di 42 anni fa.

Un applauso scrosciante, quello che ha preceduto e concluso il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Nel 42esimo anniversario dell’uccisione per vile mano mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, le istituzioni e la società civile si uniscono nell'esprimere sentimenti di grande riconoscenza alla loro memoria. La fermezza e l'abnegazione nel contrastare la criminalità organizzata ne fanno figure emblematiche dei valori di giustizia e legalità che sono a fondamento di una convivenza civile basata sullo stato di diritto. La lotta alle mafie necessita soprattutto dell'acuta consapevolezza della loro pervasività, in particolare da parte delle giovani generazioni, al fine di consolidare quei principi alla base di una società costruita sul rispetto della dignità di tutti i cittadini e libera da ogni forma di intimidazione. In questo spirito esprimo apprezzamento per il progetto educativo antimafia che si prefigge di promuovere tra gli studenti i valori che Pio La Torre e Rosario Di Salvo hanno testimoniato con tenacia e sacrificio. La Repubblica li ricorda con rispetto".

Memoria che passa come un testimone ai giovanissimi, per esempio quegli studenti della quinta C della direzione didattica Ragusa Moleti che hanno consentito di entrare nel vivo della giornata con il loro “Canto legalità e libertà” che ha coinvolto tutti, ricordando che l’istruzione, la cultura rendono liberi. "Grazie intanto a questi giovani – ha detto Vito Lo Monaco, presidente emerito del Centro studi Pio La Torre - ragazzi scelti attraverso il nostro lavoro di trasferimento della memoria, insieme ai quali seminare concetti fondamentali di democrazia, libertà, partecipazione dal basso, legalità".

Non solo parole, ma pratiche concrete da mettere in atto. "Gli strumenti messi in piedi 42 anni fa da Pio La Torre per combattere la mafia sono ancora quelli più efficaci: riconoscere la mafia come organizzazione mafiosa e colpire i patrimoni dei boss. - ha sottolineato Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia all’Ars - . Oggi siamo di fronte a una mafia che non spara quasi più, si respira ma non si vede, ma abbiamo il dovere di comprenderla per individuare nuovi strumenti - anche di tipo legislativo - per contrastarla efficacemente".

"Senza la legge Rognoni La Torre non si poteva celebrare il maxiprocesso". È la testimonianza che ha portato, all'incontro promosso dal Centro Pio La Torre, con Pietro Grasso, che fu il giudice a latere proprio del maxiprocesso e poi procuratore nazionale antimafia e infine presidente del Senato. Grasso ha ricordato che, solo con quella legge, fu possibile giudicare i protagonisti di un terribile ventennio e fare luce su oltre 120 omicidi dei quali furono vittime anche tanti uomini delle istituzioni, del giornalismo, delle forze di polizia e della politica. "L'importanza di quella legge, che ha introdotto anche la confisca dei beni, venne colta dai vertici di Cosa nostra. Salvatore Greco - ha detto Grasso - aveva intuito che l'aria politica era cambiata: proprio La Torre aveva in qualche modo preso per il bavero tanti deputati per fare passare la legge presentata due anni prima".

Momenti di grande consapevolezza, ma anche di profonda emozione. "Grazie veramente a tutti – ha sottolineato Loredana Introini, presidente del Centro Pio La Torre – perché dietro a un’organizzazione ci sono tante persone. Il lavoro di un presidente ha tante responsabilità, ma ogni cosa si realizza grazie alla collaborazione di tutti i soci ispirati dall’esempio di Pio La Torre. Se c’è stato qualcuno che ha incarnato i valori e la professionalità di Pio la Torre questo è stato il nostro socio e amico Angelo Meli che aveva una riservatezza pari solamente alla sua professionalità. Lui ci avrebbe odiato per questo premio, ma ovviamente siamo felici di averlo istituito".

Con commozione si è rivolta ai più giovani anche Tiziana Di Salvo, chiedendo a tutti di riflettere su quel che vuol dire oggi antifascismo. "Considerato che siamo tra il 25 aprile e il primo maggio, parlarne non è assurdo pensando che quello che facciamo ogni anno il 25 aprile non è solo commemorare chi ha sacrificato la propria vita per renderci liberi, ma celebriamo una mentalità che si oppone al fascismo fatta di solidarietà umana, rispetto per gli altri, dando voce alle lotte contadine e dei braccianti per i loro diritti".

Non poteva mancare il ricordo di Vincenzo Agostino, morto lo scorso 21 aprile. "Vorrei che dedicassimo un istante alla barba più lunga del movimento antimafia - ha aggiunto Franco La Torre -, a Vincenzo Agostino che ci ha lasciato un’eredità straordinaria, quella per la battaglia per la verità e la giustizia. È morto e ancora non si sa chi ha ucciso suo figlio, la nuora e il bambino che portava in grembo. Oggi noi siamo molto contenti di essere qui, ma per noi il 30 aprile è tutti i santi giorni".

Invito alla consapevolezza raccolto anche dagli studenti dell'Iti Vittorio Emanuele III presenti a questa giornata di memoria rafforzando il messaggio lanciato anche il giorno prima con l’inaugurazione del murale su una delle facciate del loro istituto. Messaggio di speranza e di gioia come quello regalato anche dagli alunni della direzione didattica Arculeo”che hanno preparato e messo in scena la drammatizzazione di un dialogo immaginario tra Pio La Torre e un mafioso.