Cercò di sventare una rapina e gli spararono alle spalle, ricordato il carabiniere Di Bonaventura

Fu ucciso con un colpo di pistola, appena ventenne, dopo aver cercato di sventare una rapina in un’agenzia di viaggi. Si è tenuta questa mattina nella caserma Calatafimi, sede del 12° Reggimento carabinieri, la cerimonia in memoria del carabiniere ausiliario Stefano Di Bonaventura, nato a Roma nel 1966 e morto 37 anni fa in via Emerico Amari, a Palermo. Tra i presenti anche gli studenti della Leonardo Sciascia che, dopo la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento dedicato al militare, hanno assistito a un’esibizione della Fanfara e infine visitato una mostra di mezzi in dotazione al 12° Reggimento carabinieri Sicilia e la Sala della memoria, diretta dal generale di brigata in congedo Michele Di Martino.

"Erano le 17.20 quando due individui armati di pistola - si legge nel verbale di quel 13 ottobre 1986 - facevano irruzione all’interno della Sicantur allo scopo di perpetrarvi una rapina. Di Bonaventura, che si trovava in agenzia per prenotare un biglietto aereo che lo avrebbe portato a Roma tra gli affetti dei suoi cari, libero dal servizio e in abiti civili, reagiva con determinazione e coraggio ai rapinatori armati di pistola che avevano fatto irruzione, affrontando da solo i malviventi. Al termine di una violenta colluttazione i malviventi erano ormai costretti alla resa, quando uno di loro non esitava codardamente a colpirlo con un proiettile di pistola alle spalle. Benché ferito e quasi esanime, facendo appello alle sue ultime forze si poneva all’inseguimento dei rapinatori facendo fuoco con l’arma in dotazione nel disperato tentativo di riuscire a bloccarli".