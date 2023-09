Da solo contro sei, ucciso con una fucilata al petto: ricordato il carabiniere Bovi, eroe senza tempo

L’8 settembre 1959 il carabiniere Clemente Bovi, che prestava servizio a Caltabellotta, fu ucciso da un colpo di fucile al petto dopo aver subito un agguato da parte di sei rapinatori nelle campagne di Corleone. Questa mattina alle 10, a Corleone (in località Bicchinello) luogo del tragico evento, è stata deposta una corona d’alloro presso il cippo commemorativo eretto nel dicembre 2009.

Alla commemorazione erano presenti: il tenente colonnello Giulio Modesti, comandante del gruppo carabinieri di Monreale, Daniele Giovagnoli, comandante della compagnia di Monreale, Giuseppa Adragna, assessore con deleghe al Patrimonio, Tributi, Legalità e beni confiscati in rappresentanza del sindaco Nicolò Nicolosi, Salvatore Peri, cognato di Bovi e le autorità civili e militari.

La notte della sua morte Bovi stava ritornando in caserma dopo aver passato del tempo con la propria famiglia ma fu fermato – in aperta campagna – da sei malviventi, che avevano già commesso dieci rapine. Il militare prese la pistola per difendersi. Nel corso del conflitto a fuoco uccise uno dei banditi e ne ferì probabilmente un altro prima di cadere al suolo esanime.