Commemorazione Borsellino, dal 15 luglio i divieti per le auto: vietato parcheggiare in via D'Amelio e non solo

La città ricorda Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina assassinati nell'attentato mafioso di via D'Amelio avvenuto nel 1992. Sono diverse le iniziative previste in città per il trentunesimo anniversario dell'eccidio e il Comune ha approntato un'ordinanza per regolare il traffico nei giorni che vanno dal 15 luglio al 19 luglio.

I divieti di sosta alla Kalsa

Il provvedimento dell'ufficio Mobilità sostenibile prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle 00 del 15 luglio alle 24 del 19 luglio nelle seguenti strade e piazze: via della Vetriera; via dello Spasimo; via Francesco Riso. Dalle 00 alle 24 del 19 luglio sarà vietato parcheggiare nell'intera piazzetta della Pietà ed in via Torremuzza, nel tratto compreso tra via Alloro e via Nicolò Gervasi,

I divieti di sosta in via D'Amelio e altre zone

Il divieto di sosta sarà presente dalle 13 del 17 luglio alle 7 del 20 luglio anche nelle intere via Mariano D'Amelio e via Autonomia Siciliana; dalle 7 del 17 luglio alle 7 del 18 luglio in via Terrasanta, nel tratto compreso tra via Angelini e via Randazzo; nell'intera via Paolo Gili; dalle 00 alle 24 del 19 luglio in via Agostino Catalano, 40 metri prima e dopo l'ingresso della caserma Lungaro, nell'intero tratto di largo Claudio Traina nonché in via Emanuela Loi, per 20 metri dall'incrocio con via Agostino Catalano. Prevista inoltre la chiusura temporanea del traffico lungo gli itinerari interessati dal passaggio dei cortei.