Palermo ricorda Ninni Cassarà e Roberto Antiochia, Lagalla: "Ebbero grande fiuto investigativo"

Questa mattina il sindaco Roberto Lagalla ha partecipato alla cerimonia di commemorazione del vicequestore Ninni Cassarà e dell'agente della polizia di stato Roberto Antiochia, uccisi in un agguato mafioso il 6 agosto 1985.

"Il fiuto investigativo di Cassarà è stato un punto di riferimento per il pool di magistrati antimafia e le sue indagini hanno avuto un ruolo di primo piano nell'istruzione del maxiprocesso. Nel barbaro agguato di stampo mafioso di 37 anni fa perse la vita anche Antiochia, giovane agente del quale si ricorda il coraggio e lo spirito di abnegazione nel condurre indagini al fianco del commissario di polizia Beppe Montana prima e proprio di Cassarà in seguito", ha detto Lagalla.

La commemorazione

Questa mattina, in occasione del 37° anniversario dell’uccisione del vice questore della polizia Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, barbaramente assassinati per mano mafiosa, si è svolta una cerimonia commemorativa. Alle ore 9, il Questore di Palermo, alla presenza dei familiari e delle autorità civili e militari, ha reso omaggio alla loro memoria, deponendo una corona di alloro, a nome del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, presso la stele marmorea sita in piazza Giovanni Paolo II, a poca distanza da viale Croce Rossa, luogo dell’attentato. Al termine della cerimonia padre Massimmiliano Purpura, cappellano della polizia di stato, ha celebrato una messa in suffraggio delle vittime, presso la chiesa San Giuseppe Cafasso. A seguire si è svolta una visita guidata presso il percorso della memoria ai caduti della squadra mobile della Questura di Palermo, sito nel complesso di “Santa Elisabetta”, alla presenza della famiglia Cassarà e delle autorità civili e militari. Per il loro estremo sacrificio, Cassarà e Antiochia, il 26 settembre 1986 sono stati insigniti della “medaglia d’oro al valor civile alla memoria.