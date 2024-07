Il giorno di Boris Giuliano, una corona di fiori per ricordare il poliziotto che dava la caccia ai mafiosi

A 45 anni dal suo assassinio, decretato da Cosa nostra, i cittadini e le istituzioni ricordano il capo della squadra mobile ucciso con sette colpi di pistola. Si è svolta questa mattina in via Francesco Paolo di Blasi la cerimonia in memoria di Boris Giuliano, il "superpoliziotto" che ha sacrificato la propria vita per contrastare la criminalità organizzata diventando uno dei principali simboli siciliani della lotta alla mafia. La questura di Palermo e le altre istituzioni hanno osservato un minuto di silenzio che ha preceduto la deposizione di una corona di fiori dove Giuliano fu ammazzato a soli 48 anni. "Quarantacinque anni fa, era luglio, c'era caldo ed era un sabato mattina", ha scritto sui social la figlia Selima Giuliano. "Quarantacinque anni fa. Uno spazio di tempo immenso. Sono passati 45 anni - ha concluso - ma sono 45 anni non passati, non vissuti. Oggi sono i non 45 anni".

"Boris Giuliano - ha sottolinea il presidente della Regione, Renato Schifani - è stato un esempio luminoso di coraggio, dedizione e integrità morale. Il suo impegno incrollabile nella lotta contro la mafia e il suo instancabile lavoro investigativo hanno segnato una svolta nella storia della nostra terra. La sua tragica morte ha lasciato un vuoto incolmabile, ma l'eredità del suo metodo investigativo ha acceso una fiamma di speranza e di rinnovata determinazione nella lotta contro il crimine organizzato. La sua memoria, infatti, continua a ispirare le nuove generazioni e a rappresentare un monito costante dell'importanza di combattere l'illegalità e di difendere i valori della giustizia e della libertà. Voglio rivolgere - conclude il governatore siciliano - un pensiero affettuoso alla famiglia, ai suoi colleghi e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il difficile cammino della giustizia: la sua dedizione e il suo sacrificio non saranno mai dimenticati".

Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco Roberto Lagalla che ha ricordato la figura di Boris Giuliano quale "acuto investigatore, innovativo nell’introdurre nuovi metodi di indagine. Può essere considerato uno dei primi poliziotti ad aver rivoluzionato il modo di combattere la criminalità organizzata. Ancora oggi la sua resta un'eredità da non disperdere". A deporre la corona in rappresentanza dell'Ars è stato il deputato regionale Marco Intravaia: "Sono trascorsi 45 anni da quel barbaro assassinio in cui un fedele servitore dello Stato fu vilmente colpito alle spalle. Il coraggio con cui intraprese una dura lotta alla mafia da capo della squadra mobile di Palermo è ancora oggi un esempio per tutti, per chi contrasta la criminalità organizzata sul campo e per chi è chiamato a compiere il proprio impegno quotidiano sia nelle istituzioni che nella società civile".