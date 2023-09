Fu ucciso dalla mafia nel 1955, Sciara dedica l'aula consiliare a Salvatore Carnevale a 100 anni dalla nascita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del 100esimo anniversario della nascita di Salvatore Carnevale, sindacalista sciarese ucciso dalla mafia il 16 maggio del 1955, il Comune di Sciara gli rende omaggio con una giornata a lui dedicata. Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che per l’occasione con una cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, intitolerà l’aula consiliare al sindacalista. La manifestazione avrà luogo il 25 settembre.

Dialogherà con gli alunni delle scuole, Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo. Ecco di seguito il programma: 10:15 – Raduno del corteo in piazza Castelreale con la partenza degli alunni delle scuole di Sciara, le autorità civili, militari e religiose; 10:45 – Scopertura della targa e dedica dell’aula consiliare a Salvatore Carnevale; 11:15 – Convegno in Chiesa Madre, saluti del sindaco Concetta Di Liberto, interverranno: Irene Marcellino (assessore Istruzione, Politiche Formative e alla Cultura) del Comune di Sciara, Antonino La Mendola (dirigente scolastico Ic Mons. Arrigo sezione Sciara), dialoga con gli studenti Fiammetta Borsellino, Omaggio teatrale a cura di Antonello Azzara e Liliana Sinagra; 11:30 – Corteo e omaggio floreale al monumento di piazza Salvatore Carnevale.

"L’omaggio – afferma il sindaco di Sciara Concetta Di Liberto – a Salvatore Carnevale, rappresenta per noi un atto dovuto verso chi ha lottato contro la mafia. Il mio, e nostro impegno fin dall’inizio è stato proprio quello di salvaguardare la legalità e soprattutto la trasparenza della nostra azione politica, volta a creare un futuro migliore per i nostri giovani. A questi ultimi – conclude – dico, siate un faro di speranza per il futuro del nostro paese, della nostra regione, e della nostra Italia".