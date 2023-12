Malamovida, si riunisce il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica: "In campo piano interforze"

Il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, insediatosi nelle scorse settimane, ha presieduto ieri la prima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei vertici territoriali delle forze di polizia, del sindaco Roberto Lagalla e di altri rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Tra i temi trattati, un focus è stato dedicato al fenomeno della "malamovida", che interessa principalmente le aree del centro storico cittadino, caratterizzate da un'elevata concentrazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dal conseguente afflusso di cittadini e turisti, in prevalenza giovani, nelle ore serali e notturne, soprattutto nei fine settimana.

Il fenomeno è ormai da tempo oggetto di particolare attenzione da parte della prefettura e delle forze di polizia, che hanno avviato una serie di attività di controllo e di misure di contrasto all'illegalità, in linea con le più recenti direttive del ministero dell'Interno, quali quelle in materia di contrasto del degrado urbano, delle "baby gang" e delle illegalità in genere.

Nel corso della riunione è stata condivisa l'esigenza di mantenere e potenziare i dispositivi di controllo già in atto per prevenire e contrastare la malamovida, e al fine di reprimere ogni forma di violenza, contrastare il consumo di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'abuso di alcol, nonché il fenomeno dell'abusivismo commerciale. Il Comitato provinciale ha in quest'ottica pianificato ulteriori servizi con moduli operativi interforze, che vedranno l'impegno sinergico e coordinato della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale.