Il Comitato regionale Inps Sicilia nomina vicepresidente Calogero Rizzolo

Dopo le iniziative assunte nei giorni scorsi, per chiedere a tutti i soggetti e istituzioni interessati l’adozione di misure urgenti ed efficaci, volte a contrastare il triste fenomeno degli incidenti sul lavoro, il Comitato Regionale Inps Sicilia ha organizzato un focus su “Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”, nel corso del quale l’Organismo presieduto da Valeria Tranchina ha avuto modo di tornare sull’argomento, potendo beneficiare di interventi costruttivi e propositivi, con i quali tutte le parti presenti hanno potuto sottolineare l’importanza della formazione - con azioni mirate e coerenti con l’obiettivo, che devono essere costantemente realizzate nei posti di lavoro così come nelle scuole - e della prevenzione, strumento che, favorendo la conoscenza, assume un’importanza strategica fondamentale nella lotta contro gli incidenti sul lavoro.

“Anche per dire basta ai morti sul lavoro, occorre fare sempre riferimento alla sempre più necessaria responsabilità sociale collettiva delle parti sociali – sottolinea la Presidente Valeria Tranchina - e realizzare azioni che siano al tempo stesso trasversali e convergenti verso l’obiettivo da raggiungere. Azioni che devono essere scevre da ogni forma di sensazionalismo e che, al contrario, devono sempre ispirarsi alla concretezza, sia in termini di modalità di svolgimento che di obiettivi da raggiungere".

“Per questo, nel corso della seduta di mercoledì 5 giugno – continua la Presidente Tranchina - il Comitato, oltre ad eleggere all’unanimità, alla carica di Vice Presidente Calogero Rizzolo, Vice Presidente Confindustria Sicilia, ha voluto condividere, in anteprima, gli elementi più qualificanti di un progetto commissionato da Confcommercio Sicilia alla Lumsa. Si tratta di uno studio che ha come oggetto proprio la convenienza delle aziende a investire nella sicurezza e che ci è stato illustrato dal Direttore generale di Confcommercio Sicilia, Enzo Costa insieme ai Dottori Mirmina e Barba, in rappresentanza del gruppo di specialisti della Lumsa".

Nel corso della seduta - che ha visto altresì gli interventi di Francesco Lucchesi (Cgil), Rosanna La Placa (Cisl), Ignazio Baudo (Uil), Antonio Pirrè (Confagricoltura) e Maria Colosimo (Confindustria) - il Comitato Inps Sicilia si è soffermato sul proprio ruolo di collegamento e di supporto, ma anche di organismo che deve individuare e farsi continuamente carico delle problematiche provenienti dal mondo del lavoro, affinché queste siano poste all’attenzione dei soggetti istituzionali interessati. Tutto questo, attraverso ogni forma possibile di dialogo e di apertura, utili, entrambi, a garantire il contatto costante ed efficace tra le parti.