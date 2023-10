Dal comitato Esistono i diritti mille cartoline per il sindaco Lagalla: "Trascriva i figli delle famiglie arcobaleno"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una donna in bicicletta, vestita da postina, ha consegnato al sindaco Roberto Lagalla una cassetta contenente mille cartoline con scritti i nomi dei firmatari dell’appello del comitato Esistono i diritti per la trascrizione dei figli delle famiglie arcobaleno.

Malgrado il “veto” del governo nazionale ai diritti dei figli delle coppie gay, dal comitato presieduto dallo storico radicale palermitano Gaetano D’Amico, si è alzato un grido pacifico di protesta. Durante il sit in a piazza Pretoria sono stati letti due messaggi di sostegno: uno di padre Cosimo Scordato e uno dell'attore Leo Gullotta. Al sit in era presente tra gli altri anche Pino Apprendi, garante comunale per i diritti delle persone detenute.