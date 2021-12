Comitato Efesto: concluso l’intervento dell’Anas sulla ss186

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“I lavori di rifacimento e messa in sicurezza della frana che ha interessato un tratto della SS186 si sono conclusi, come confermato e documentato dal delegato per la Frazione di Pioppo, Giuseppe D’Alcamo”. Dichiara così il Presidente del Comitato Efesto, Gabriele Dolce, che prosegue: “Un plauso dal direttivo del Comitato Efesto per la celerità del lavoro svolto dall’Anas, opera prontamente iniziata dopo la nostra segnalazione. Abbiamo seguito il percorso di messa in sicurezza e rifacimento del tratto franato e possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Chiediamo soltanto di attenzionare, con la stessa puntualità, tante altre situazioni affinché si possa viaggiare, con qualsiasi mezzo, in piena sicurezza” conclude Dolce.