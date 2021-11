Pioppo, il Comitato Efesto lancia un appello all’Anas: "Ripristini il tratto di statale 186 danneggiato dalla frana"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un appello all’Anas affinchè interventa per mettere in sicurezza il tratto di strada statale 186, importante arteria della viabilità del territorio alle porte di Pioppo (frazione di Monreale), interdetto dopo la frana. A lanciarlo è il Comitato Efesto. "E' dal 18 luglio di quest’anno che si aspetta che l’Anas, competente per quel tratto di strada, essendo questa statale - denuncia il presidente Gabriele Dolce - provveda al ripristino del tratto. Come documentato dal delegato del sindaco di Monreale per la frazione di Pioppo, Giuseppe D’Alcamo, che è anche membro del nostro direttivo, soltanto una serie di transenne ‘di occasione’ fanno da ‘muro’ tra la carreggiata e il baratro in caso di sbandamento di un mezzo. Risultano abbastanza evidenti e gravi - conclude Dolce - le lacune tempistiche di messa in sicurezza della strada che non solo possono aggravare l’entità della frana ma mettono quotidianamente in pericolo la sicurezza di coloro che la trafficano”.