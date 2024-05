Come sarà la "nuova" Favorita, droni in volo ed esperti in esplorazione per redigere il progetto

Gli esperti del team guidato dal professore Giuseppe Barbera si riuniscono ogni settimana e stanno scandagliando a poco a poco il parco da terra, mentre sulle loro teste volano i droni telecomandati da polizia municipale e Università che serviranno ad aggiornare la cartografia. Va avanti così il lavoro mirato a dare un nuovo volto alla Favorita attraverso la presentazione di un piano di fattibilità che dovrà essere consegnato al Comune. Al pool istituito dal sindaco Roberto Lagalla, nello scorso gennaio, erano stati dati 90 giorni per la presentazione della relazione propedeutica alla disposizione di interventi, ma sin dall'inizio Barbera ha fatto presente che sarebbe servito più tempo per uno studio esaustivo.

Le prime idee per la "nuova" Favorita

Intanto, in questi primi tre mesi di studio, di cose ne sono state fatte. Tra le ultime, la visita alle Cisterne Nervi, effettuata con studiosi dell'Università e con la Marina Militare, a cui appartiene questo spazio sotterraneo, che è stato in passato uno dei più grandi depositi di carburante d'Europa. Di questo e di altri luoghi, il gruppo di studio e di lavoro per la Favorita dovrà suggerire all'amministrazione come impiegarli per valorizzarli al meglio. Martedì prossimo, invece, è previsto un sopralluogo nell'area di piazzale dei Matrimoni, della struttura equestre e della colonia comunale.

Qualche idea di quello che sarà messo nero su bianco nel piano di fattibilità, ovviamente, Barbera ce l'ha già: "Nell'area che va dalla Palazzina Cinese all'ulivo millenario - spiega - occorre sicuramente recuperare i giardini storici e i mandarineti, sono 30 e più ettari di agrumeti in condizioni precarie. L'intenzione è quella di farli gestire a privati, ma per far ciò occorre renderli desiderabili. Nessuno prenderebbe in gestione delle aree in abbandono". Poi ci sono i manufatti di interesse storico: la colonna d'acqua dorica, la stele egizia, due grandi magazzini di età borbonica vicini all'ulivo millenario. "Vorremmo - prosegue Barbera - che diventassero luoghi aperti al pubblico: una biblioteca, una caffetteria, una sala convegni. Ma nel piano sono previsti anche spogliatoi per chi fa sport nel parco, chioschi, punti per il noleggio di biciclette, magazzini per gli attrezzi agricoli".

L'incognita traffico

Funzionale alla redazione del piano è anche la supervisione dall'alto condotta in questo momento attraverso l'uso di droni. "La cartografia più recente del parco - continua Barbera - risale a 20-25 anni fa ed è necessario aggiornarla". Per quanto riguarda la viabilità e le proposte per favorire la mobilità pedonale, il professore mantiene l'orientamento iniziale: non si può totalmente chiudere al traffico. "E' un ragionamento che faremo più avanti - dice Barbera - penso che si debba puntare molto su navette, su una circolazione regolata e limitata. Certamente si deve smettere di pensare che la Favorita sia solo una strada per andare a Mondello". Occorre, però, trovare delle alternative. Altro tema che andrà affrontato è quello del collegamento con Monte Pellegrino. "Ma se si debba fare o meno una funivia non spetta a noi stabilirlo", precisa Barbera.

Milano e l'Europa, l'esempio degli altri parchi cittadini

Adesso però bisognerà passare dalla fase dei sopralluoghi, del confronto e della conoscenza complessiva della Favorita al piano di fattibilità. Prima però c'è una data cerchiata di rosso sul calendario: il prossimo 31 maggio. Quel giorno nell'aula magna del dipartimento Saaf, Scienze, agrarie, alimentari e forestali, dell'Università si svolgerà il convegno "Homage to Santa Rosalia. Diversità biologica e culturale a Monte Pellegrino, la Favorita", introdotto e moderato proprio da Barbera. "Un dibattito - anticipa lo stesso - che certamente servirà a raccordarci al tema dei 400 anni del Festino di Santa Rosalia, ma che sarà utile anche perché avremo al tavolo alcuni studiosi che possano raccontare esperienze analoghe a quella della Favorita".

Tra questi quello di Massimo Visone, dell'Università Federico II di Napoli, che illustrerà "La cultura paesaggistica dei siti reali borbonici", Franco Panzini, presidente dell'associazione Pietro Porcinai, che parlerà di "Grandi parchi multifunzionali nelle città europee" e Filippo Pizzoni di Italia Nostra che racconterà "Il Boscoincittà a Milano, un esempio di modello gestionale". Esempi, appunto, al quale guardano gli esperti guidati da Barbera per dare un nuovo volto al polmone verde di Palermo.