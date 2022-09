Come fare richiesta

Bonus trasporti, l'Amat velocizza le procedure: da domani richieste anche alla stazione Notarbartolo

Gli sportelli si aggiungono a quelli attivati in via Borrelli e, da ieri, in via Giusti, dopo le proteste dei cittadini per code e attese. Al momento in tutto sono stati emessi 1.700 abbonamenti grazie al sostegno