Armato di coltello minacciò due dipendenti di una ditta di consegne: arrestato

L'episodio in via Pitrè. A distanza di quasi un anno finisce in manette un 19enne. La polizia lo ha inchiodato dopo lunghe indagini

Armato di coltello aveva avvicinato e minacciato due dipendenti di una nota ditta di consegne in via Pitrè. A distanza di quasi un anno la polizia ha arrestato un ragazzo di 19 anni. In quella occasione la rapina sfumò per l'arrivo tempestivo degli agenti: una volante infatti stava transitando in zona e il giovane decise di scappare. L'episodio risale allo scorso 10 giugno.

"Il malvivente - dicono dalla questura - aveva notato gli agenti e si era quindi dato subito alla fuga, ma le indagini dei poliziotti del commissariato di Porta Nuova, in questi mesi, hanno accertato l’identità del giovane, al quale si è giunti anche grazie all'esito del sopralluogo compiuto dai poliziotti del gabinetto regionale di polizia scientifica". Per il giovane sono scattati così gli arresti domiciliari.