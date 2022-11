Lo fermano a un posto di blocco, nella sua auto c'è un coltello di 36 centimetri: denunciato

Operazione dei carabinieri della compagnia di Misilmeri che hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, a Marineo e Godrano, per la prevenzione e repressione dei reati in particolar modo attinenti agli stupefacenti. A Marineo sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due persone del luogo, di 34 e 24 anni che, durante la perquisizione personale e in casa, sono state trovate in possesso nelle rispettive abitazioni di circa 150 grammi tra hashish e marijuana e oltre 1.800 euro in contanti, soldi ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Nella stessa operazione, i militari, nell’ambito di un controllo alla circolazione stradale, hanno ispezionato una vettura rinvenendo un coltello vietato, della lunghezza di 36 centimetri. Pertanto il conducente è stato denunciato per porto abusivo d’armi.

In tutto sei coloro che sono stati segnalati alla Prefettura di Palermo perché "assuntori di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico". La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche qualitative.