Zen, spari contro alcune abitazioni: perquisizioni nel quartiere a caccia di armi

Far west allo Zen. La polizia indaga su alcuni colpi di pistola esplosi ieri sera, intorno alle 21, contro alcune abitazioni di via Francesco de Gobbis che si trovano tra il civico 5 e 7. I proiettili, almeno cinque, si sono conficcati in pareti e serrande ma non hanno ferito nessuno. Sino a tarda notte il personale della Scientifica è stato impegnato nei rilievi balistici per cercare di capire chi fosse il bersaglio.

L'intervento della polizia è stato sollecitato dai residenti che, sentendo gli spari, hanno lanciato l'allarme tramite il 112. Dalle prime informazioni sembra che l'arma sia stata utilizzata da qualcuno in movimento, passato magari a bordo di uno scooter che gli avrebbe permesso, con la complicità di qualcun altro, di allontanarsi prima dell'arrivo delle pattuglie. Numerose le perquisizioni eseguite nel quartiere.

Due episodi simili si erano verificati nei mesi scorsi in via Costante Girardengo. In un caso qualcuno ha aperto il fuoco esplodendo quattordici colpi contro l'abitazione di un pregiudicato che vive in compagnia dei suoi figli. Mesi prima l'obiettivo era stato l'appartamento di un pregiudicato, Gaetano Giampino, 69 anni, condannato in primo grado per il tentato omicidio di Salvatore Maranzano e che allora era tornato da poco ai domiciliari.

La scorsa settimana, invece, gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo hanno sequestrato in un box di via Costante Girardengo due fucili, uno con matricola abrasa e uno rubato, una pistola e oltre cinquecento cartucce. Negativo l'esito dei controlli effettuati in casa di un cinquantenne che aveva la disponibilità di alcuni dei locali in cui sono state trovate le armi.