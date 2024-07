I colombacci che distruggono le lenticchie di Ustica, gli agricoltori: "Salviamo il presidio slow food"

I colombacci di Ustica rischiano di compromettere la produzione di lenticchie. Ecco perché un gruppo di titolari di aziende agricole dell'isola palermitana ha scritto al dirigente generale del dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'assessorato dell'Agricoltura per chiedere un incontro urgente e discutere dei piani di contenimento della fauna selvatica. "L'obiettivo è quello di programmare immediati interventi per arginare la gravissima situazione che si sta verificando sull'isola di Ustica" dicono.

I produttori firmatari (Margherita Longo, Giuseppe Mancuso, Litterio Palmisano, Litterio Martello, Rosaria Lombino, Pasquale Palmisano e Andrea Di Lorenzo) hanno spiegato che "è già ampiamente nota la massiccia presenza di colombacci sull'isola e i relativi ingenti danni economici alla fragile agricoltura isolana. Quest'anno in particolare la produzione della lenticchia di Ustica, eccellenza agroalimentare italiana, salvata dal progetto dei presidi slow food, rischia nuovamente la scomparsa in quanto il raccolto è crollato da punte di 300 quintali di circa quattro anni fa agli attuali 15 quintali. Nessun agricoltore vuole seminare il prossimo anno in queste condizioni".

La lenticchia di Ustica non è l'unica produzione che rischia di essere compromessa. "Forti attacchi si stanno già manifestando sulle altre colture prossime alla raccolta - dicono gli agricoltori usticesi - in particolare sui vigneti, costringendo a interventi costosissimi di protezione delle piante. Considerate le numerose note inviate dagli agricoltori e dall'amministrazione comunale negli anni passati, considerati i sopralluoghi e dell'Ispra non sono necessarie ulteriori conferme per prendere atto del problema. Lo stanziamento di fondi da parte dell'assessorato per uno studio scientifico rappresenta sicuramente un primo intervento in una prospettiva a lungo termine, ma è necessaria adesso un'azione immediata per salvare il lavoro di aziende che vedono azzerate le produzioni e che non possono più aspettare".