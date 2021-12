La sua collezione privata fa rivivere 50 anni ciclismo: targa di ringraziamento per Giovanni Muratore

A Santa Maria di Gesù esiste una collezione privata che fa rivivere 50 anni di storia del ciclismo cittadino e siciliano. A curarla è Giovanni Muratore, un simbolo del ciclismo palermitano che ha allenato migliaia di atleti, vinto centinaia di coppe e organizzato tantissime manifestazioni. A lui ieri l'assessore regionale Alberto Samonà ha voluto consegnare una targa di ringraziamento per quanto fatto per Palermo. Presenti anche il capogruppo della Lega Igor Gelarda, il consigliere Maria Pitarresi e Francesco Pilo, del dipartimento Faunistico della Lega.

"Siamo lieti - dichiarano Igor Gelarda e Maria Pitarresi - di avere visitato un luogo simbolo della nostra città, dove è possibile ripercorrere 50 anni di storia dello sport non solo della borgata Santa Maria di Gesù/Falsomiele, ma di tutta una città. Assieme all'assessore Alberto Samonà abbiamo stabilito che è necessario iniziare un percorso che possa portare questo spazio espositivo a diventare un museo vero e proprio. L'amministrazione comunale e regionale devono farsi carico di trovare dei locali idonei per questa collezione, attualmente in vita solo grazie alla passione di un privato, e darle lustro e pubblicità perché venga conosciuta e visitata da palermitani e turisti. Bici da corsa, trofei, magliette, foto sono un bene di tutta la città, ma anche la memoria di una Palermo vitale e - concludono Gelarda e Pitarresi - protagonista persino nelle sue borgate, ed è quello che auspichiamo torni ad essere."