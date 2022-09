Collettore fognario, lunedì riapre al traffico l'ultimo tratto di via Roma: "Impegno mantenuto"

I lavori per la realizzazione del nuovo collettore fognario in via Roma, tra via Ammiraglio Gravina e via Emerico Amari, sono terminati e da lunedì il tratto di strada riaprirà al traffico.

Ne dà notizia l'amministrazione comunale. Negli ultimi giorni sono state effettuate le opere per la posa del nuovo asfalto e il relativo collaudo ed è stata installata la nuova segnaletica stradale. Inoltre, è stata riprogrammata la sincronizzazione dell’impianto semaforico.

"L’impegno della nuova amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessorato alle Opere pubbliche - afferma il sindaco Roberto Lagalla - era quello di riaprire questo tratto di via Roma entro la fine di settembre ed è stato mantenuto, dopo anni durante i quali questo segmento di strada è rimasto chiuso a causa di continui ritardi e rinvii sui lavori per il collettore fognario. Sui cantieri l’obiettivo del Comune sarà quello di vigilare sempre sui tempi di realizzazione delle opere al fine di limitare il più possibile i disagi agli automobilisti e ai residenti".