Policlinico, primo collegio di Direzione guidato dal neo commissario straordinario Furnari

Si è tenuto il primo collegio di Direzione tenuto dal Commissario straordinario del Policlinico Maria Grazia Furnari. ll Collegio di Direzione, organo dell’Azienda con funzioni consultive e propositive, è costituito dai direttori di dipartimento - i professori Adriana Cordova, Giulia Letizia, Francesco Vitale, Antonio Giarratano, Marcello Ciaccio, Mario Barbagallo - dal Rettore Massimo Midiri, e il direttore sanitario di presidio, Luigi Aprea.

“Ringrazio i direttori di dipartimento per il contributo dato in questo incontro – afferma la manager dell’AOUP - in cui abbiamo analizzato la situazione dell’azienda e affrontato le questioni più urgenti per rendere concrete tutte le potenzialità del Policlinico e far sì che sia sempre più un polo d’eccellenza”. Nel corso dell’incontro è stata analizzata la situazione complessiva dell’Azienda ospedaliera universitaria. I dati, elaborati dall’Uoc Controllo di gestione, sono più che incoraggianti perché mostrano un incremento di performance nel 2023 in tutto i dipartimenti.

Al Collegio hanno preso parte anche il Coordinatore degli staff, Fabrizio Russo, i direttori sanitario e amministrativo dell’AOUP, rispettivamente Gaetano Cimò e Sergio Consagra, il Direttore del Dipartimento amministrativo, Luigi Guadagnino, il direttore del Controllo di gestione Alberto Firenze, l’ingegnere gestionale Daniela Salvaggio, il direttore del Provveditorato Chiara Giannobile, la responsabile dell’unità Acquisti e servizi farmaci e dispositivi medici, Giovanna Milisenda, il direttore degli Affari Generali Vincenzo Manzella.