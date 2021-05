Collegare via mare il porto a Mondello: la proposta sul tavolo del sindaco Orlando

Collegare il porto con Mondello con un servizio di linea marittimo urbano. La proposta, di cui si parla da un po', è stata oggetto di discussione durante un incontro tra i componenti della Settima commissione consiliare e il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale, Pasqualino Monti, oltre ad essere stata presentata, dal consigliere di Sinistra Comune, Marcello Susinno, al sindaco Orlando e all’assessore alla Mobilità Catania.

"Il progetto, con costi esigui, adesso - sostiene il consigliere - avrebbe maggiore significato in sinergia con il processo di pedonalizzazione del lungomare di Mondello". Dal 15 giugno la viabilità nella borgata marinara sarà rivoluzionata: niente auto nel tratto di via Regina Elena, tra Teti e via Glauco. E dal 20 luglio il provvedimento sarà esteso da via Teti fino alla piazza di Valdesi. I mezzi Amat collegheranno il parcheggio Galatea con l'area interdetta al traffico.

"Ritengo che – continua Susinno - un vero e proprio servizio di linea marittimo urbano dal porto e per Mondello potrebbe offrire alla città e ai nostri turisti e crocieristi non solo un valore aggiunto legato al carattere suggestivo proprio di questa modalità, ma rappresentare uno strumento fondamentale per ridurre l’uso del mezzo privato, amplificando la funzionalità e le potenzialità dell’intero sistema trasporti-viabilità-vivibilità. Infatti – conclude il consigliere – è noto che da diversi anni questa Amministrazione, persegue e realizza obiettivi di 'politica ambientale' ritenuti fondamentali per garantire la vivibilità della nostra città".

Già nel 2017 la Gesap lanciò un'idea simile, ma ancora più ambiziosa: collegare l'aeroporto, via mare, con il porto.