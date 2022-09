Turismo, prolungati i collegamenti tra Palermo e le Eolie fino al 18 settembre

Prolungati i collegamenti da Palermo e da Messina per le isole Eolie fino al 18 settembre, ma anche quelli tra Trapani e Marsala e le Egadi fino al 30 settembre. La Liberty Lines, che gestisce le tratte, "in ottemperanza a quanto disposto dall'assessorato regionale alle Infratrutture e ai Trasporti", garantirà quindi i collegamenti in un periodo in cui la Sicilia è ancora affollata di turisti.

In questi giorni si sono levate diverse proteste proprio per il taglio delle corse e il ritorno all'orario invernale già dal primo settembre, quando nell'Isola il clima consente ancora abbondantemente soggiorni al mare, non solo per gli stranieri ma anche per i siciliani. Un primo passo avanti è stato quindi compiuto: almeno fino alla metà di questo mese sarà ancora possibile raggiunere le Eolie - meta ricercatissima - da Palermo e da Messina, con la stessa frequenza dei mesi estivi. Federalberghi in questi giorni ha scritto al ministero delle Infrastrutture per chiedere che queste tratte vengano prolungate fino al 30 settembre.

E proprio fino al 30 resteranno i collegamenti estivi tra Trapani e Marsala e le Egadi, meta anche questa molto ricercata. Per quanto riguarda, invece Pantelleria, i collegamenti da Trapani erano già stati programmati fino al 30 settembre e lo stesso vale per le Pelagie.

Resta invece al palo ormai da anni il collegamento tra Cefalù e le Eolie, sul quale si sono riaccese le polemiche in questi giorni: il sindaco della cittadina normanna, patrimonio Unesco, Daniele Tumminello è tornato infatti a chiedere che si ripristini la tratta, anche perché ormai i lavori di ristrutturazione del porto sono stati completati.