Trasporti marittimi, soluzione in stile Gattopardo per garantire i collegamenti in traghetto con le isole minori

Cambiare tutto affinché nulla cambi. E' una soluzione in perfetto stile Gattopardo quella che la Giunta regionale ha individuato per garantire i collegamenti marittimi in traghetto con le isole minori, rimasti a corto di rifornimenti (generi alimentari, carburante, bombole di gas e d'ossigeno) per lo stop al servizio in regime di libero mercato deciso da Caronte&Tourist Isole minori nelle settimane scorse, che già a luglio aveva disdettato i contratti con la Regione. La concessione dunque resta in mano allo stesso armatore.

Dopo i flop delle gare - solo una è stata aggiudicata, quella delle Pelagie - e della procedura negoziata (malgrado l'invito a ben 32 armatori), infatti, la Regione ha deciso di assegnare i servizi integrativi di trasporto da e per le Eolie, le Egadi, Pantelleria e Ustica a Sns: la joint venture fra Liberty Lines e Caronte&Tourist, che già effettua le corse per conto dello Stato. Cambia il soggetto giuridico, da Caronte&Tourist Isole minori a Sns, ma a solcare i mari saranno sempre i traghetti del gruppo Franza.

Tecnicamente, spiega in una nota la Regione, "visto che le procedure per i nuovi contratti sono andate più volte deserte", il dipartimento dei Trasporti "potrà usufruire dell'estensione della concessione dei servizi di trasporto passeggeri e merci attualmente effettuati nell’ambito della convenzione nazionale in scadenza nel 2028".

Il costo integrativo dei nuovi servizi, relativo a quattro lotti (Eolie, Egadi, Pantelleria e Ustica), è stato quantificato in 14 milioni di euro all'anno. Somme che saranno a carico della Regione e che verranno erogate a Sns e non più Caronte&Tourist isole minori, destinataria quest'ultima di un sequestro da 29 milioni per le navi ritenute dalla magistratura non idonee al trasporto delle persone a mobilità ridotte (anziani e disabili).

"La soluzione - prosegue la Regione - resa possibile grazie all’applicazione del cosiddetto 'quinto d’obbligo' sull'ammontare dell’intera commessa nazionale, che vale 660 milioni di euro, e sulla quale c’è già anche la disponibilità della compagnia di navigazione Sns, società consortile concessionaria del contratto ministeriale. Il percorso alternativo individuato per dodici mesi (rinnovabile) non precluderà la possibilità per la Regione di indire nuove procedure di gara".

Sns nel 2016, in forza di una sentenza del Consiglio di Stato, aveva rilevato da Compagnia delle Isole la flotta ex Siremar, subentrando nella gestione dei servizi di trasporto marittimo da e per le isole minori. Una concessione di 12 anni per un importo di oltre 55 milioni di euro annui. Subito dopo l'aggiudicazione dei collegamenti statali i due partner di Sns - Liberty Lines e Caronte&Tourist avevano dato vita ad uno spacchettamento societario (con la creazione di una società consortile) in presenza di una convenzione unica con lo Stato, che aveva suscitato più di una perplessità fra gli addetti ai lavori. Adesso, fa sapere la Regione, "sulla base di un accordo già raggiunto con il ministero dei Trasporti" è stata varata l'estensione della concessione nazionale dei servizi di trasporto passeggeri e merci.

"Nostro dovere - evidenzia il presidente della Regione, Renato Schifani - era quello di trovare una soluzione per evitare che le condizioni di trasporto ormai critiche potessero sfociare in cause di emergenza sanitaria e sociale, come tra l’altro anche i sindaci delle isole hanno rappresentato. Continueremo ad ascoltare le eventuali esigenze che ci dovessero essere rappresentate dalle comunità locali per evitare il loro isolamento, proprio in vista della stagione invernale".

"Dopo le varie gare andate deserte, compresa la procedura negoziata alla quale sono stati invitati 32 operatori europei del settore, di cui 14 stranieri - aggiunge l’assessore Aricò - siamo a una svolta. Riteniamo di avere individuato l’unica soluzione percorribile per garantire il trasporto con le isole siciliane. Voglio ringraziare il lavoro svolto dal dipartimento del mio assessorato e sottolineare l’attenzione puntuale dei prefetti di Palermo, Trapani e Messina durante i giorni di emergenza. Il nuovo servizio, che partirà già nelle prossime ore, non comporterà aggravi di spesa per la Regione, oltre quelli già previsti annualmente. Anzi, l’utilizzo della convenzione statale farà sì che i servizi espletati saranno migliorati".

Caronte&Tourist Isole minori esprime "soddisfazione perché si sblocca una situazione assolutamente anomala per noi ma soprattutto insostenibile per le isole", che tra l'altro ha come effetto la sospensione delle "procedure di licenziamento collettivo di 71 marittimi". La compagnia di navigazione parla di "tenacia e acume nel perseguimento dell’obiettivo prefissato" anche se "ancora non è definito nel dettaglio l'ampliamento dell’oggetto della convenzione statale". Tanto basta però per "accogliere la richiesta della Regione", che "a regime potrà anche costituire uno strumento di razionalizzazione dell'intero sistema del trasporto marittimo da e per le isole minori".

Rimane aperto il tema del sequestro cautelare delle navi disposto dalla Procura di Messina lo scorso giugno, anche se la magistratura ha fornito "i necessari chiarimenti". L'armatore dal canto suo continua "a dichiarare l’assoluta idoneità al trasporto di passeggeri a mobilità ridotta di navi che hanno ricevuto e tutt’ora possiedono le certificazioni di legge e confida pienamente di poter far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria".

I sindacati accolgono "con grande sollievo la comunicazione di Caronte&Tourist Isole minori di sospensione delle procedure di licenziamento per i 71 lavoratori e la ripresa dei collegamenti verso le isole". Così Alessandro Grasso (Fit Cisl), Dionisio Giordano (Fit Cisl) e Katia Di Cristina (Uiltrasporti), che aggiungono: "Siamo sempre stati convinti che un tema così delicato qual è il diritto costituzionale a garantire la continuità territoriale verso le isole minori, non potesse restare inascoltato. La soluzione individuata oggi consentirà di riprendere la regolarità dei collegamenti verso le isole minori e di riattivare il confronto sindacale ordinario con l’auspicio di mettere quanto prima la parola fine alle incertezze di questi giorni. Auspichiamo - concludono Grasso, Giordano e Di Cristina - che ci sia la volontà di tutti di evitare per il futuro il ripetersi di tali criticità per la serenità delle popolazioni isolane e dei lavoratori del settore marittimo".