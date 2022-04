Eliminacode guasto e operatori assenti per malattia, caos al Cup del Policlinico

Il sistema eliminacode è guasto, tre sportelli su sei sono chiusi ed è caos al Cup del Policlinico di Palermo. Lunghe file e mugugni stamattina davanti allo sportello della struttura ospedaliera dedicato non solo alla prenotazione di visite, ma anche al pagamento dei ticket. "L’eliminacode digitale presente presso l’ufficio Cup - fanno sapere con una nota dal Policlinico - è stato in questi giorni inutilizzabile a causa di un problema con il touchscreen che consente la stampa dei biglietti. Un guasto perdurato per una settimana. Nella mattinata di oggi i tecnici hanno completato l’intervento e la macchina ha ripreso a funzionare". E continuano: "Il guasto tecnico è stato oggi acuito anche dalla mancanza di alcuni operatori, assenti per malattia, che sono stati comunque sostituiti da altri colleghi una volta completate le attività ordinarie a loro assegnate".

In questi giorni, però, per ovviare all'assenza del dispositivo che serve a gestire il turno, chi è arrivato davanti all'ufficio ha dovuto scrivere il proprio cognome su un foglio. Così stamattina, poco prima delle 10 nella lista dedicata ai ticket si leggevano 61 nomi, 75 in quella per le prenotazioni. Lunghissime le attese, anche perché solo la metà degli sportelli erano aperti. "Due sono per i ticket e uno per le prenotazioni", ha ripetuto il vigilante della Ksm per rispondere alle numerose proteste da parte degli utenti sull'uscio dell'ufficio in attesa di essere chiamati.

"Quando il sistema dell’eliminacode è funzionante - spiegano ancora dal Policlinico - gli sportelli del Cup sono tutti interscambiabili e ciò significa che in base al numero delle persone in coda per le diverse prestazioni, la funzionalità cambia e lo sportello viene dedicato alle prestazioni per cui vi è una maggiore richiesta. È evidente che venendo meno in questi giorni il sistema digitale il servizio ne ha risentito, ma ogni sportello può eseguire tutte le prestazioni. Ci scusiamo con i cittadini per i disservizi riscontrati in questi giorni, ma assicuriamo che sono tante le attività messe in campo - soprattutto sul fronte digitale - per evitare di doversi recare agli sportelli e continueremo a lavorare per migliorare ulteriormente il servizio".

Tra le alternative segnalate il call center dedicato alle prenotazioni. "E' stato del tutto esternalizzato e potenziato in termine di fascia oraria. Al nuovo numero 091.2776161 gli operatori rispondono dalle 8 alle 20 tutti i giorni feriali esclusi i festivi – e sono a disposizione dei cittadini che vorranno prenotare la prestazione richiesta sia in regime di SSN (Servizio Sanitario Nazionale), sia in ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria). Suggeriamo alle persone di sfruttare questo canale oggi potenziato per evitare di doversi recare di persona al Cup", è l'invito dell'azienda ospedaliera universitaria.

Il Policlinico fa sapere che è possibile utilizzare anche un’app (SolariQ) che consente di prenotare da remoto il proprio turno con un ticket digitale; dall’applicazione è possibile vedere in tempo reale quante persone ci sono in attesa prima del proprio turno. E ricordano, infine, che un'altra opzione per prenotare è il sito https://cup.policlinico.pa.it/index.vm accedendo con spid o carta di identità elettronica.